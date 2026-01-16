DAX24.987 -1,2%Est505.938 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -3,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1626 +0,3%Öl63,55 -1,0%Gold4.662 +1,5%
AKTIE IM FOKUS: Douglas schwächeln und pendeln weiter um 12 Euro

19.01.26 11:12 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Kursverlusten haben die Aktien von Douglas am Montag auf Quartalszahlen reagiert. Zuletzt fielen die Papiere der Parfümeriekette um knapp 3 Prozent auf 11,620 Euro. Damit setzten sie das im August begonnene Auf und Ab um die Marke von 12 Euro fort.

Die Unsicherheit der Kunden sei nach wie vor groß und die Sensibilität mit Blick auf die Preise ausgeprägt, schrieb Analyst Henrik Paganetty von der US-Bank Jefferies. Besonders schwierig sei das Umfeld im Dezember auf dem Heimatmarkt, in Frankreich sowie in den Niederlanden. Die Märkte in Mittel- und Osteuropa entwickelten sich dagegen unverändert stark./bek/jha/

