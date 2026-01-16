AKTIE IM FOKUS: Douglas schwächeln und pendeln weiter um 12 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Kursverlusten haben die Aktien von Douglas am Montag auf Quartalszahlen reagiert. Zuletzt fielen die Papiere der Parfümeriekette um knapp 3 Prozent auf 11,620 Euro. Damit setzten sie das im August begonnene Auf und Ab um die Marke von 12 Euro fort.

Wer­bung Wer­bung

Die Unsicherheit der Kunden sei nach wie vor groß und die Sensibilität mit Blick auf die Preise ausgeprägt, schrieb Analyst Henrik Paganetty von der US-Bank Jefferies. Besonders schwierig sei das Umfeld im Dezember auf dem Heimatmarkt, in Frankreich sowie in den Niederlanden. Die Märkte in Mittel- und Osteuropa entwickelten sich dagegen unverändert stark./bek/jha/