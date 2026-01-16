Jefferies & Company Inc.

Douglas Buy

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe ein durchwachsenes erstes Geschäftsquartal hinter sich, aber trotz der schwachen bereinigten operativen Ergebnismarge (Ebitda) den Ausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty am Montag in einer ersten Reaktion. Die endgültigen Resultate stünden am 11. Februar an./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

