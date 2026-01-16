Douglas Aktie
Marktkap. 1,29 Mrd. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe ein durchwachsenes erstes Geschäftsquartal hinter sich, aber trotz der schwachen bereinigten operativen Ergebnismarge (Ebitda) den Ausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty am Montag in einer ersten Reaktion. Die endgültigen Resultate stünden am 11. Februar an./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Buy
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,62 €
|Abst. Kursziel*:
37,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Douglas AG
|11:06
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:06
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:06
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.13
|Douglas verkaufen
|Independent Research GmbH
|05.12.12
|Douglas verkaufen
|Frankfurter Tagesdienst
|04.12.12
|Douglas verkaufen
|National-Bank AG
|19.11.12
|Douglas reduce
|Commerzbank Corp. & Markets
|16.10.12
|Douglas underperform
|Cheuvreux SA
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|26.03.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.12.12
|Douglas halten
|Independent Research GmbH