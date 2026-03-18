DAX22.881 +0,2%Est505.634 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 -1,0%Nas22.091 -0,3%Bitcoin60.831 +0,8%Euro1,1567 -0,1%Öl106,6 -0,9%Gold4.672 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Vincorion VNC001 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP im Fokus
Top News
KRONES-Aktie fester: Höhere Dividende und bestätigte Prognose KRONES-Aktie fester: Höhere Dividende und bestätigte Prognose
Broadcom-Aktie sinkt: EU-Wettbewerbshüter prüfen Beschwerde der Cloud-Lobby Broadcom-Aktie sinkt: EU-Wettbewerbshüter prüfen Beschwerde der Cloud-Lobby
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deal-Offensive

Mutares-Aktie im Minus: Beteiligungsgesellschaft erwartet Transaktionsschub im zweiten Quartal

20.03.26 13:33 Uhr
Mutares-Aktie tiefer: Verkaufs- und Kaufoffensive im zweiten Quartal geplant | finanzen.net

Mehrere Zu- und Verkäufe in Vorbereitung sollen Wachstum bei Umsatz und Ergebnis antreiben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
28,25 EUR 0,70 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares rechnet für das zweite Quartal mit deutlich mehr Transaktionen. Das Unternehmen geht mit drei Zukäufen und sechs Verkäufen in das kommende Quartal, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Die Pipeline auf der Verkaufs- als auch auf der Akquisitionsseite würde sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden und soll maßgeblich zum Umsatz- und Ergebniswachstum beitragen.

Wer­bung

So sollen im zweiten Jahresviertel auf der Verkaufsseite drei Abschlüsse in den Segmenten Energy & Technology sowie Infrastructure & Defense vorbereitet werden. In diesen beiden Bereichen sei das Interesse aufgrund der massiven Investitionen in die Energieinfrastruktur und der deutlich steigenden Verteidigungsbudgets besonders hoch, hieß es. Der Abschluss der Verkäufe von Conexus, Kalzip, inTime und Relobus würde unmittelbar bevorstehen.

Zugleich stünden fünf Abschlüsse auf der Kaufseite bevor, darunter der Geschäftsbereich Gas Solutions von Wärtsilä, das Fußbodengeschäft der Hamberger Industriewerke, das Engineering Thermoplastics (ETP) Geschäft von SABIC in Amerika und Europa. Diese drei Transaktionen alleine hätten einen jährlichen Umsatz von annähernd 2,5 Milliarden Euro.

Die Mutares-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,36 Prozent zu auf 27,75 Euro.

/mne/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mutares

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mutares

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mutares

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mutares

DatumRatingAnalyst
17.03.2026Mutares BuyWarburg Research
16.03.2026Mutares BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Mutares BuyWarburg Research
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.03.2026Mutares BuyWarburg Research
16.03.2026Mutares BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Mutares BuyWarburg Research
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mutares nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen