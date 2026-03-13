Mutares Aktie

Mutares Aktien-Sparplan
29,25 EUR +0,45 EUR +1,56 %
STU
Marktkap. 610,56 Mio. EUR

Div. Rendite 8,33%
WKN A2NB65

ISIN DE000A2NB650

Symbol MUTRF

Jefferies & Company Inc.

Mutares Buy

13:31 Uhr
Mutares Buy
Mutares
29,25 EUR 0,45 EUR 1,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und Nettoergebnis des Finanzinvestors hätten am unteren Ende der Unternehmenszielspannen gelegen, schrieb Tom Mills am Montag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mutares Buy

Unternehmen:
Mutares		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,15 €		 Abst. Kursziel*:
26,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,50%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mutares

13:31 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research
13.11.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mutares

dpa-afx Wachstumsziel Mutares-Aktie im Plus: Beteiligungsgesellschaft meldet Gewinnplus und peilt starkes Wachstum an Mutares-Aktie im Plus: Beteiligungsgesellschaft meldet Gewinnplus und peilt starkes Wachstum an
dpa-afx ROUNDUP: Beteiligungsgesellschaft Mutares will weiter wachsen - Aktie legt zu
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester
EQS Group EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von Relobus an Infracapital
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt letztendlich zurück
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Minus
EQS Group EQS-News: Mutares signs agreement to sell Relobus to Infracapital
EQS Group EQS-News: Mutares signs agreement to sell its portfolio company inTime Group to Tawin Holdings Group
EQS Group EQS-News: Mutares receives an irrevocable offer to sell Peugeot Motocycles to its Management
EQS Group EQS-News: Mutares has completed the acquisition of Mimovrste, Mall.hr and dedicated IT resources from Allegro Group
EQS Group EQS-News: Mutares has sold WIJ Special Media, part of Prénatal, to N2COM
EQS Group EQS-News: Mutares signs agreement to acquire the Flooring Business of Hamberger Industriewerke
EQS Group EQS-News: Mutares has completed the acquisition of Venator Ultramarine Blue Pigments business from Venator France SAS
EQS Group EQS-News: Mutares has successfully completed the sale of LiBCycle, an inTime Group company, to Reverse Logistics Group by Reconomy
