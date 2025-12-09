Mutares Aktie
Marktkap. 611,63 Mio. EURDiv. Rendite 8,33%
WKN A2NB65
ISIN DE000A2NB650
Symbol MUTRF
Mutares Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Transaktionen untermauerten das Vertrauen in die Jahresziele der Private-Equity-Gesellschaft, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mutares
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,60 €
|Abst. Kursziel*:
50,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,35%
|
Analyst Name:
Stefan Augustin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mutares
|12:06
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
