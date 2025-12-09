DAX 24.052 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.149 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,23 +0,2%Gold 4.197 -0,3%
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Intel, VW, Sartorius, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Mutares Aktie

Marktkap. 611,63 Mio. EUR

Div. Rendite 8,33%
WKN A2NB65

ISIN DE000A2NB650

Symbol MUTRF

Warburg Research

Mutares Buy

12:06 Uhr
Mutares Buy
Mutares
28,60 EUR -0,05 EUR -0,17%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Transaktionen untermauerten das Vertrauen in die Jahresziele der Private-Equity-Gesellschaft, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mutares Buy

Unternehmen:
Mutares		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,60 €		 Abst. Kursziel*:
50,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,35%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

