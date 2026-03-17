NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein starkes Wachstum und eine gute operative Dynamik sollten die Ergebnisdynamik (EPS) des Technologiekonzerns antreiben, schrieb Mark Fielding in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine EPS-Prognosen für 2027 und 2028 an. Zudem liege seine Schätzung für die Wachstumsraten beim Umsatz bis 2030 über der Mitte der Zielspanne der Franzosen. Auch für das organische Wachstum ist er optimistischer./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
243,55 €
|Abst. Kursziel*:
19,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
247,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,12%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
291,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|08:01
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|03.03.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
