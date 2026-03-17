DAX 23.161 +1,4%ESt50 5.684 +1,3%MSCI World 4.316 +0,2%Top 10 Crypto 9,3840 +0,0%Nas 22.091 -0,3%Bitcoin 61.523 +1,9%Euro 1,1574 +0,0%Öl 107,2 -0,4%Gold 4.715 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX startet fester -- Asiens Börsen leichter -- Feiertag in Japan -- Chip-Schmuggel nach China: Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Infineon, Lufthansa im Fokus
Top News
Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende
Lufthansa-Aktie höher: Analyst sieht weiteres Abwärtspotenzial trotz gesunkener Ölpreise Lufthansa-Aktie höher: Analyst sieht weiteres Abwärtspotenzial trotz gesunkener Ölpreise
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
247,60 EUR +1,95 EUR +0,79 %
STU
247,50 EUR +3,95 EUR +1,62 %
GVIE
Marktkap. 142,44 Mrd. EUR

KGV 31,72
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

RBC Capital Markets

Schneider Electric Outperform

08:01 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
247,60 EUR 1,95 EUR 0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein starkes Wachstum und eine gute operative Dynamik sollten die Ergebnisdynamik (EPS) des Technologiekonzerns antreiben, schrieb Mark Fielding in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine EPS-Prognosen für 2027 und 2028 an. Zudem liege seine Schätzung für die Wachstumsraten beim Umsatz bis 2030 über der Mitte der Zielspanne der Franzosen. Auch für das organische Wachstum ist er optimistischer./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
243,55 €		 Abst. Kursziel*:
19,07%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
247,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,12%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
291,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:01 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
03.03.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Schneider Electric Buy UBS AG
27.02.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen