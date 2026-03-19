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Barclays Capital

RATIONAL Overweight

08:41 Uhr
RATIONAL Overweight
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
651,50 EUR -3,50 EUR -0,53%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 890 auf 860 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee sprach am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts von einer "sicheren Küche" in wilden Zeiten. Der Margenausblick des Großküchenausrüsters sei zwar etwas mau, mache aber im aktuellen Umfeld Sinn. Die Sonderdividende sieht Lee als positive Überraschung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Overweight

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
860,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
672,50 €		 Abst. Kursziel*:
27,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
651,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,00%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
821,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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