RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,59 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 890 auf 860 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee sprach am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts von einer "sicheren Küche" in wilden Zeiten. Der Margenausblick des Großküchenausrüsters sei zwar etwas mau, mache aber im aktuellen Umfeld Sinn. Die Sonderdividende sieht Lee als positive Überraschung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Overweight
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
860,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
672,50 €
|Abst. Kursziel*:
27,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
651,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,00%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
821,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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