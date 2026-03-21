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Bernstein Research

RATIONAL Outperform

08:56 Uhr
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 1080 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar habe der Ausblick des Großküchenausstatters den Erwartungen entsprochen, doch die vorgeschlagene Dividende sei eine positive Überraschung, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Ebenfalls positiv sei gewesen, dass das gesamte Mengenwachstum von Rational im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder bei 6 Prozent gelegen habe./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 21:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 21:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.100,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
620,50 €		 Abst. Kursziel*:
77,28%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
611,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
79,89%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
826,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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