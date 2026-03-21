RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,05 Mrd. EURKGV 29,63
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Sector Perform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
640,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
624,50 €
|Abst. Kursziel*:
2,48%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
638,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,23%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
826,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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