Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Maue Umsatzentwicklung

Douglas-Aktie sackt ab: Goldman senkt Rating auf 'Neutral'

20.01.26 09:19 Uhr
Douglas-Aktie tiefrot: Goldman stuft ab! | finanzen.net

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas nach den Eckdaten des ersten Geschäftsquartals von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
11,20 EUR -0,26 EUR -2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Analyst Richard Edwards konstatierte am Montagnachmittag anhaltenden Margendruck bei weiter mauer Umsatzentwicklung. Sein neues Kursziel lasse im Branchenvergleich zu wenig Spielraum für eine Kaufempfehlung.

Im XETRA-Handel gibt die Douglas-Aktie zeitweise 3 Prozent auf 11,00 Euro ab.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

