Douglas Aktie

Douglas Aktien-Sparplan
11,54 EUR -0,44 EUR -3,67 %
STU
Marktkap. 1,3 Mrd. EUR

KGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y

ISIN DE000BEAU1Y4

Symbol DOUDF

Deutsche Bank AG

Douglas Buy

15:41 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
11,54 EUR -0,44 EUR -3,67%
Charts| News| Analysen
Douglas AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Aktionäre der Parfümeriekette hätten eine schwere Zeit, da der Kurs seit dem Börsengang im März 2024 um rund 55 Prozent gefallen und die Konsensprognose für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 um rund 30 Prozent gesunken sei, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,10 €		 Abst. Kursziel*:
44,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,65%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

