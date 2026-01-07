DAX 25.127 +0,0%ESt50 5.904 -0,3%MSCI World 4.480 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.439 -0,6%Bitcoin 78.126 +0,0%Euro 1,1647 -0,3%Öl 61,86 +2,4%Gold 4.449 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
TKMS-Aktie springt hoch: Griff nach Kieler Werft GYNK TKMS-Aktie springt hoch: Griff nach Kieler Werft GYNK
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
24,46 EUR +2,33 EUR +10,53 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,24 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

19:46 Uhr
PUMA SE Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
24,46 EUR 2,33 EUR 10,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach einem Bericht über eine etwaige Übernahme durch Anta Sports auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Grundsätzlich wäre ein Verkauf des bei Artemis liegenden Puma-Aktienpakets gut für Puma, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein neuer Eigentümer könnte die Marke Puma mit Investitionen stärken und dem Hersteller von Sportbekleidung neue Perspektiven aufzeigen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:04 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:04 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
24,37 €		 Abst. Kursziel*:
-17,93%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
24,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,23%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

19:46 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
18.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
12.12.25 PUMA Outperform Bernstein Research
02.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

dpa-afx Auch adidas gefragt PUMA-Aktie springt hoch: Anta interessiert sich wohl an Anteil der Pinault-Familie PUMA-Aktie springt hoch: Anta interessiert sich wohl an Anteil der Pinault-Familie
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags
EQS Group EQS-News: PUMA ernennt Nadia Kokni zur Vice President Global Brand Marketing
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart fester
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone
dpa-afx adidas-Aktie leidet unter kräftiger Abstufung durch Bank of America
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Nadia Kokni as Vice President Global Brand Marketing
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA SE secures additional financing with a bridge loan of €500m and additional confirmed credit lines of €108m
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen