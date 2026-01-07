PUMA Aktie
Marktkap. 3,24 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach einem Bericht über eine etwaige Übernahme durch Anta Sports auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Grundsätzlich wäre ein Verkauf des bei Artemis liegenden Puma-Aktienpakets gut für Puma, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein neuer Eigentümer könnte die Marke Puma mit Investitionen stärken und dem Hersteller von Sportbekleidung neue Perspektiven aufzeigen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:04 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
24,37 €
|Abst. Kursziel*:
-17,93%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
24,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,23%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|19:46
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
