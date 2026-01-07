Enel Aktie
Marktkap. 93,42 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel von 8,95 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger dürfte ein starkes Jahr 2025 hinter sich haben, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde seinen Strategieplan für die Jahre 2026 bis 2028 am 23. Februar vorstellen, bei dem unter anderem die Dividendenpolitik und Aktienrückkäufe im Mittelpunkt stehen sollten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Enel Buy
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,25 €
|Abst. Kursziel*:
10,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
|
Analyst Name:
Gonzalo Sanchez-Bordona
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
