Enel Aktie

9,27 EUR +0,09 EUR +1,00 %
STU
8,63 CHF -0,04 CHF -0,45 %
BRX
Marktkap. 93,42 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

UBS AG

Enel Buy

12:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,27 EUR 0,09 EUR 1,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel von 8,95 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger dürfte ein starkes Jahr 2025 hinter sich haben, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde seinen Strategieplan für die Jahre 2026 bis 2028 am 23. Februar vorstellen, bei dem unter anderem die Dividendenpolitik und Aktienrückkäufe im Mittelpunkt stehen sollten./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Enel S.p.A.
Analyst: UBS AG
10,20 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*: 9,25 €
10,22%
Rating vorher:
Buy
Kurs aktuell: 9,27 €
10,02%
Analyst Name:
Gonzalo Sanchez-Bordona
KGV*: -
9,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

12:01 Enel Buy UBS AG
07.01.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.12.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Enel Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Enel Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

