Director schlägt bei Douglas-Aktien zu

Insiderdeal

Ein Insider nimmt sich die Douglas-Aktie vor.

Für den 29.12.2025 wurde bei Douglas ein Insiderdeal gemeldet. Am 05.01.2026 wurde der Handel mit Douglas-Anteilen gemeldet. Lobelia Lux S.à r.l., in enger Beziehung bei Douglas, hat am 29.12.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 30.009 Aktien zu je 11,92 EUR. Die Douglas-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,50 Prozent bei 11,90 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die Douglas-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 2,00 Prozent auf 12,06 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 525 Douglas-Aktien umgesetzt. Douglas ist derzeit am Markt 1,32 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 107.692.312 Anteilsscheine beziffert.

Lobelia Lux S.à r.l. führte zuvor am 23.12.2025 das letzte Eigengeschäft durch. Lobelia Lux S.à r.l. erwarb zu diesem Zeitpunkt 30.005 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 11,87 EUR.

Redaktion finanzen.net