DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,68 +1,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.709 -0,6%Euro1,1733 +0,1%Öl61,54 -0,4%Gold4.464 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekord erwartet -- Asiens Börsen fest -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- BMW mit neuem US-Absatzrekord -- VW 2025 mit deutlichem US-Absatzrückgang
Top News
Wiederholt sich das Tesla-Muster? Warum Palantir zur nächsten Kult-Aktie avanciert Wiederholt sich das Tesla-Muster? Warum Palantir zur nächsten Kult-Aktie avanciert
Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - DAX dürfte Rekordfahrt fortsetzen Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - DAX dürfte Rekordfahrt fortsetzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Insiderdeal

Director schlägt bei Douglas-Aktien zu

06.01.26 08:01 Uhr

Ein Insider nimmt sich die Douglas-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
12,02 EUR -0,04 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für den 29.12.2025 wurde bei Douglas ein Insiderdeal gemeldet. Am 05.01.2026 wurde der Handel mit Douglas-Anteilen gemeldet. Lobelia Lux S.à r.l., in enger Beziehung bei Douglas, hat am 29.12.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 30.009 Aktien zu je 11,92 EUR. Die Douglas-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,50 Prozent bei 11,90 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die Douglas-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 2,00 Prozent auf 12,06 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 525 Douglas-Aktien umgesetzt. Douglas ist derzeit am Markt 1,32 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 107.692.312 Anteilsscheine beziffert.

Lobelia Lux S.à r.l. führte zuvor am 23.12.2025 das letzte Eigengeschäft durch. Lobelia Lux S.à r.l. erwarb zu diesem Zeitpunkt 30.005 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 11,87 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Douglas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Douglas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Douglas AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Douglas AG

DatumRatingAnalyst
19.12.2025Douglas NeutralUBS AG
14.08.2025Douglas NeutralUBS AG
14.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2025Douglas NeutralUBS AG
14.08.2025Douglas NeutralUBS AG
15.05.2025Douglas NeutralUBS AG
26.03.2025Douglas NeutralUBS AG
23.01.2013DOUGLAS haltenequinet AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2013DOUGLAS verkaufenIndependent Research GmbH
05.12.2012DOUGLAS verkaufenFrankfurter Tagesdienst
04.12.2012DOUGLAS verkaufenNational-Bank AG
19.11.2012DOUGLAS reduceCommerzbank Corp. & Markets
16.10.2012DOUGLAS underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen