Amazon-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Amazon-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Die Amazon-Aktie wurde im Dezember 2025 von 12 Analysten unter die Lupe genommen.
12 Experten empfehlen die Amazon-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 303,50 USD, was einem erwarteten Anstieg von 72,68 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 230,82 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|32,14
|12.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|275,00 USD
|19,14
|08.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|32,14
|03.12.2025
|RBC Capital Markets
|300,00 USD
|29,97
|02.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|32,14
|02.12.2025
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amazon News
Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com