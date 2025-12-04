Aktie unter der Lupe

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Amazon-Aktie im Überblick.

Die Amazon-Aktie wurde im Dezember 2025 von 12 Analysten unter die Lupe genommen.

12 Experten empfehlen die Amazon-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 303,50 USD, was einem erwarteten Anstieg von 72,68 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 230,82 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 305,00 USD 32,14 12.12.2025 Jefferies & Company Inc. 275,00 USD 19,14 08.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 305,00 USD 32,14 03.12.2025 RBC Capital Markets 300,00 USD 29,97 02.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 305,00 USD 32,14 02.12.2025

Redaktion finanzen.net