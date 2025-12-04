DAX24.522 +0,1%Est505.845 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +3,1%Nas23.201 -0,2%Bitcoin77.088 +2,1%Euro1,1741 ±-0,0%Öl60,02 -1,5%Gold4.322 +0,2%
Aktie unter der Lupe

Amazon-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

02.01.26 17:19 Uhr
So bewerten Experten die NASDAQ-Aktie Amazon im Dezember 2025 | finanzen.net

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Amazon-Aktie im Überblick.

Die Amazon-Aktie wurde im Dezember 2025 von 12 Analysten unter die Lupe genommen.

12 Experten empfehlen die Amazon-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 303,50 USD, was einem erwarteten Anstieg von 72,68 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 230,82 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD32,1412.12.2025
Jefferies & Company Inc.275,00 USD19,1408.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD32,1403.12.2025
RBC Capital Markets300,00 USD29,9702.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD32,1402.12.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
03.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
02.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
