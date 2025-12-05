DAX 24.068 +0,2%ESt50 5.722 +0,0%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +2,7%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.914 +1,9%Euro 1,1653 +0,1%Öl 63,12 -1,2%Gold 4.212 +0,4%
TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall
Amazon Aktie

Marktkap. 2,1 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

12:01 Uhr
Amazon Buy
Amazon
198,12 EUR 1,22 EUR 0,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einer Nutzerkonferenz mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es gehe er um beständige Fortschritte, nicht um die Neuerfindung des Rads, schrieb Brent Thill am Montag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 229,53		 Abst. Kursziel*:
19,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 230,81		 Abst. Kursziel aktuell:
19,15%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 287,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

12:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Amazon Kaufen DZ BANK
