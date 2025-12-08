DAX 24.049 -0,5%ESt50 5.704 -0,3%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 78.925 -1,0%Euro 1,1640 +0,1%Öl 62,21 +0,1%Gold 4.200 -0,2%
Top News
clearvise Aktie

clearvise Aktien-Sparplan
1,42 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Marktkap. 108,51 Mio. EUR

KGV 172,92 Div. Rendite 3,61%
WKN A1EWXA

ISIN DE000A1EWXA4

SMC Research

clearvise Kaufen

08.12.25
clearvise Kaufen
Aktie in diesem Artikel
clearvise
1,42 EUR 0,00 EUR 0,00%
clearvise wandelt sich nach Darstellung von SMC-Research zu einer YieldCo, die den Fokus auf eine effiziente Bewirtschaftung des Bestands und die Ausschüttung der Erträge in Form von Dividenden richtet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht vor dem Hintergrund der Ertragsperspektiven in dem aktuellen Abschlag von 30 Prozent zum Buchwert eine deutliche Unterbewertung.

Laut SMC-Research wandele sich clearvise zur YieldCo und fokussiere sich damit auf eine möglichst effiziente Bewirtschaftung des bestehenden Portfolios (inklusive gesicherter Rechte), um hohe Erträge und Ausschüttungen zu generieren. Diese seien auf Basis eines breit diversifizierten Bestands von Windkraft- und PV-Parks relativ gut kalkulierbar.

Für das laufende Jahr habe das Unternehmen eine Ausschüttung von 5 Cent je Aktie in Aussicht gestellt, was aktuell einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent entspreche. Bis 2030 könnte die Ausschüttung verdoppelt und bis 2035 sogar verdreifacht werden.

In krassem Kontrast zu diesen Ertragsperspektiven stehe die Bewertung des Unternehmens, denn die Aktie notiere mit einem Abschlag von 30 Prozent zum Buchwert, der aktuell bei 2,05 Euro je Aktie liege.

Die Analysten sehen den fairen Wert hingegen unverändert bei 2,40 Euro je Aktie, was durch die Ausschüttungspläne aus ihrer Sicht zusätzlich gestützt werde. Auf dieser Basis bestätigen sie ihr Urteil „Strong Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.12.2025 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.12.2025 um 11:20 Uhr fertiggestellt und am 08.12.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-08-SMC-Update-clearvise_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

 

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: clearvise Kaufen

Unternehmen:
clearvise		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
2,40 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,42 €		 Abst. Kursziel*:
69,01%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,01%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu clearvise

08.12.25 clearvise Kaufen SMC Research
20.08.25 clearvise Kaufen SMC Research
16.05.25 clearvise Kaufen SMC Research
24.04.25 clearvise Kaufen SMC Research
17.01.25 clearvise Kaufen SMC Research
Nachrichten zu clearvise

StockXperts clearvise: Deutliche Dividendensteigerungen möglich
Aktien-Global clearvise: Deutliche Dividendensteigerungen möglich
StockXperts clearvise: Stabilität in turbulenten Zeiten
EQS Group EQS-News: clearvise AG zeigt stabile Entwicklung und plant langfristige Dividendenausschüttung
EQS Group EQS-News: clearvise AG setzt Tracker-PV-Projekt aus Bestandspipeline in Italien um
EQS Group EQS-News: Personelle Veränderung im Vorstand der clearvise AG: Ausscheiden des CFO der clearvise AG zum 30. September 2025 wirksam, CEO führt Geschäfte als Alleinvorständin weiter
EQS Group EQS-Adhoc: Umsetzung des Strategiewechsels: Vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH im Rahmen der Ausrichtung als YieldCo
StockXperts clearvise: Umkehrformation in Arbeit
EQS Group EQS-News: clearvise AG demonstrates stable development and plans long-termin dividend paypout
EQS Group EQS-News: clearvise AG implements tracker PV project from existing pipeline in Italy
EQS Group EQS-Adhoc: Implementation of the change in strategy: Complete outsourcing of operational business activities to Tion Renewables GmbH as part of the reorientation as a YieldCo
EQS Group EQS-News: clearvise AG commissions Weilrod 2 wind farm, strengthening its strategic realignment as YieldCo
EQS Group EQS-News: clearvise increases earnings in the first half of 2025 and confirms outlook despite challenging market conditions
EQS Group EQS-News: clearvise AG: 2025 Annual General Meeting approves dividend payment
EQS Group EQS-Adhoc: clearvise AG: Chief Executive Officer considers stepping down from the Management Board at the end of her current term of office on 28 February 2026
EQS Group EQS-News: clearvise AG invests in 16.75 MWp agri-PV project in Bavaria
