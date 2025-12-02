DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.566 +0,3%Bitcoin 76.883 -2,9%Euro 1,1642 +0,0%Öl 63,75 +0,6%Gold 4.204 -0,1%
Marktkap. 104,21 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi nach dem Auftritt des Finanzchefs auf einer Bernstein-Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Entwicklung der Medikamentenpreise in den USA und mögliche US-Einfuhrzölle seien handhabbar, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Outperform

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
119,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
85,40 €		 Abst. Kursziel*:
39,34%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
85,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,46%
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

20:36 Sanofi Outperform Bernstein Research
25.11.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
28.10.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

