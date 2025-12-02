Sanofi Aktie
Marktkap. 104,21 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi nach dem Auftritt des Finanzchefs auf einer Bernstein-Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Entwicklung der Medikamentenpreise in den USA und mögliche US-Einfuhrzölle seien handhabbar, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Outperform
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
119,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
85,40 €
|Abst. Kursziel*:
39,34%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
85,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,46%
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
