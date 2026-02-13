DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +0,1%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.661 -0,5%Euro1,1869 ±-0,0%Öl67,67 -0,1%Gold4.997 -0,9%
CO2-Zertifikate im Fokus

JPMorgan hält Flucht aus Heidelberg Materials für übertrieben - Aktie weiter schwach

16.02.26 08:13 Uhr
16.02.26 08:13 Uhr

Trotz der jüngsten Turbulenzen um EU-Emissionszertifikate hält JPMorgan an ihrem Kursziel für Heidelberg Materials fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
189,05 EUR 1,05 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall widmete sich am Sonntag dem in der Zementbranche zuletzt heiß diskutierten Thema Emissionszertifikate. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach die EU offenbar noch länger Gratiszertifikate ausgeben will als bisher geplant. Gerade die Aktien von Heidelberg Materials seien heftig gefallen, wie auch die Preise für CO2-Emissionen. Sorgen vor einem Kollaps des Zertifikatehandels hält Rall aber für übertrieben. Zur Flucht aus dem Sektor habe auch die starke Positionierung der Anleger hier und der gute Lauf deutlichen Beitrag geleistet. Die Bewertung der Aktien von Heidelberg Materials hält Rall für sehr attraktiv, auch wenn die politische Unsicherheit bis zum Reformvorschlag der EU im Juli hoch bleiben dürfte.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel geben Heidelberg Materials-Aktien allerdings zeitweise 0,21 Prozent auf 188,85 Euro nach.

/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 22:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 00:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Nachrichten zu Heidelberg Materials

