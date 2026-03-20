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Marktkap. 30,14 Mrd. EUR

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Symbol HLBZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Heidelberg Materials Buy

13:21 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
176,55 EUR 6,45 EUR 3,79%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Präsentation des Vorstandschefs (CEO) auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Dominik von Achten habe vor dem Hintergrund des Nahost-Krieges bekräftigt, dass die operative Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 Bestand habe, schrieb Analyst Harry Goad am Montag. Der Baustoffkonzern habe ein geringes direktes Engagement in der Region, laut dem CEO seien die Auswirkungen höherer Energiepreise für den Konzern bedeutender./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 20:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
176,75 €		 Abst. Kursziel*:
38,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
176,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,77%
Analyst Name:
Harry Goad 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
247,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 215.72
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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