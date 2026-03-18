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Marktkap. 30,3 Mrd. EUR

KGV 20,42
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WKN 604700

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ISIN DE0006047004

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Symbol HLBZF

JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

08:56 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
165,30 EUR -4,80 EUR -2,82%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Angesichts der Kursschwäche seit Jahresbeginn sei der europäische Baustoffsektor mit seiner Preissetzungsmacht attraktiv bewertet, wobei sie weiterhin die Hersteller von schweren Primärbaustoffen und strukturellen Materialien bevorzuge, schrieb Elodie Rall in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Neben ihrem bevorzugten Titel Heidelberg Materials bewertet sie Holcim und CRH weiter mit "Overweight" und stuft zudem Buzzi auf "Overweight" hoch. Bei leichten Baustoffen sieht sie mehr Risiken und belässt Sika auf "Underweight". Weniger Risiken in diesem Bereich seien die mit "Overweight" eingestuften Rockwool und Saint-Gobain ausgesetzt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
172,40 €		 Abst. Kursziel*:
45,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
165,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,24%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
252,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:56 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
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16.03.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 215.72
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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