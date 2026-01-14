Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 40,77 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Market-Perform
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
231,10 €
|Abst. Kursziel*:
-0,48%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
231,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,48%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
