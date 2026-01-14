DAX 25.266 -0,1%ESt50 6.034 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,05 +2,1%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.322 +0,0%Euro 1,1634 -0,1%Öl 64,34 -1,6%Gold 4.609 -0,4%
Marktkap. 40,77 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen