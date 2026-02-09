DAX 25.041 +0,2%ESt50 6.146 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4630 +3,4%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.521 +2,1%Euro 1,1788 +0,1%Öl 70,91 -0,4%Gold 5.191 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
RTL-Aktie in Grün: Kurz vor Formel-1-Auftakt noch keine Einigung für Rennen im Free-TV RTL-Aktie in Grün: Kurz vor Formel-1-Auftakt noch keine Einigung für Rennen im Free-TV
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
193,00 EUR -8,40 EUR -4,17 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 35,81 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

09:46 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
193,00 EUR -8,40 EUR -4,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Die Anleger dürften leicht negativ auf den Ausblick reagieren, schrieb Tom Zhang am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Entscheidend sei, welche Preisannahmen dem zugrunde lägen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
197,65 €		 Abst. Kursziel*:
34,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
193,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,31%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

09:46 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
09:41 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:11 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
finanzen.net Heidelberg Materials-Aktie dennoch im Minus: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels freundlich
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag mit roter Tendenz
dpa-afx ROUNDUP: Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekord an
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials schwach - Prognose im Blick
dpa-afx OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials schließt Geschäftsjahr ...
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen