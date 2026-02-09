Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 35,81 Mrd. EURKGV 18,44
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Die Anleger dürften leicht negativ auf den Ausblick reagieren, schrieb Tom Zhang am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Entscheidend sei, welche Preisannahmen dem zugrunde lägen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
265,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
197,65 €
|Abst. Kursziel*:
34,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
193,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,31%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
258,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
