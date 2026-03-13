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RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

08:11 Uhr
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
42,90 EUR 0,27 EUR 0,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe das vergangene Jahr stark beendet und mit den Aufträgen, den operativen Margen und dem Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Nick Housden in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Er hält 2026 weitere Fortschritte für wahrscheinlich. Das Management habe angedeutet, dass Teile des Ausblicks konservativ seien. Angesichts der Erholung des nordamerikanischen Marktes, der gesunden Nachfrage in Europa, des mittelfristigen Selbsthilfepotenzials sowie großzügiger Kapitalausschüttungen sei die Bewertung attraktiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
41,55 €		 Abst. Kursziel*:
20,34%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
42,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,55%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

08:11 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
13.03.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
13.03.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
13.03.26 Daimler Truck Buy Warburg Research
13.03.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
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