EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 95,65 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach der Vorlage von Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel stellte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Frage, ob ein erwartungsgemäßer Quartalsbericht des Brillen- und Luxusgüterkonzerns den Anlegern ausreiche. Er vermutet "Ja" als Antwort. Investoren hätten ihre Erwartungen niedriger angesetzt als der Konsens und so sollten die Nachrichten bei ihnen gut ankommen. Er sieht in der Aktie weiterhin eine vielversprechende Anlagechance./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
202,60 €
|Abst. Kursziel*:
57,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
198,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,29%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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