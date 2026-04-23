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Marktkap. 93,33 Mrd. EUR

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Symbol ESLOF

Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

08:01 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
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EssilorLuxottica
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 320 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Optikkonzern habe im ersten Quartal besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitag. Der Fokus rücke bereits auf das zweite Halbjahr. Dann rechnet der Experte mit einer anziehenden Dynamik./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
193,85 €		 Abst. Kursziel*:
54,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
185,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,55%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
287,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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23.04.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
23.04.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
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23.04.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
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