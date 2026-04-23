EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 93,33 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 320 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Optikkonzern habe im ersten Quartal besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitag. Der Fokus rücke bereits auf das zweite Halbjahr. Dann rechnet der Experte mit einer anziehenden Dynamik./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
193,85 €
|Abst. Kursziel*:
54,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
185,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,55%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
287,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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