ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

83,86 EUR +3,74 EUR +4,67 %
84,04 EUR +3,86 EUR +4,81 %
Marktkap. 147,3 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

Barclays Capital

ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

21:11 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
ABB (Asea Brown Boveri)
83,86 EUR 3,74 EUR 4,67%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB nach der Vorlage von Zahlen von 67 auf 71 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Elektrifizierungszyklus sei so kraftvoll wie eh und je, schrieb George Featherstone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Bereich der Rechenzentren wüchsen die Aufträge prozentual dreistellig. Er resümierte daher ein starkes erstes Quartal - und hob seine Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) um bis zu 7 Prozent an./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
71,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
76,72 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,46%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

