ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 147,3 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB nach der Vorlage von Zahlen von 67 auf 71 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Elektrifizierungszyklus sei so kraftvoll wie eh und je, schrieb George Featherstone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Bereich der Rechenzentren wüchsen die Aufträge prozentual dreistellig. Er resümierte daher ein starkes erstes Quartal - und hob seine Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) um bis zu 7 Prozent an./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
71,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
76,72 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,46%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|21:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|11:26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:41
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
