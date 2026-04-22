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Marktkap. 24,37 Mrd. EUR

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WKN 578560

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ISIN DE0005785604

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Symbol FSNUF

UBS AG

Fresenius SECo Buy

09:56 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
41,35 EUR -1,03 EUR -2,43%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Mittwochabend auf Hauptsorgen der Anleger ein - die deutsche Krankenhausreform und die Krankenversicherungsreform. Denn immerhin erwirtschafte die Klinik-Tochter Helios ein Viertel des operativen Konzernergebnisses der Bad Homburger. Die Sorgen hinsichtlich der Erstattungen seien verständlich, aber auch übertrieben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,64 €		 Abst. Kursziel*:
29,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,59%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

09:56 Fresenius Buy UBS AG
08:41 Fresenius Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.04.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
20.04.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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