UBS AG

Fresenius SECo Buy

09:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Mittwochabend auf Hauptsorgen der Anleger ein - die deutsche Krankenhausreform und die Krankenversicherungsreform. Denn immerhin erwirtschafte die Klinik-Tochter Helios ein Viertel des operativen Konzernergebnisses der Bad Homburger. Die Sorgen hinsichtlich der Erstattungen seien verständlich, aber auch übertrieben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius