Fresenius Aktie
Marktkap. 24,37 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Mittwochabend auf Hauptsorgen der Anleger ein - die deutsche Krankenhausreform und die Krankenversicherungsreform. Denn immerhin erwirtschafte die Klinik-Tochter Helios ein Viertel des operativen Konzernergebnisses der Bad Homburger. Die Sorgen hinsichtlich der Erstattungen seien verständlich, aber auch übertrieben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,64 €
|Abst. Kursziel*:
29,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,59%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|09:56
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:41
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:41
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Buy
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|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.