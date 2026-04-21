SAFRAN Aktie

276,20 EUR +1,70 EUR +0,62 %
STU
276,60 EUR -1,00 EUR -0,36 %
GVIE
Marktkap. 117,74 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

RBC Capital Markets

SAFRAN Outperform

08:51 Uhr
SAFRAN Outperform
SAFRAN S.A.
276,20 EUR 1,70 EUR 0,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern habe dank einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im zivilen Ersatzteilmarkt die Erwartungen übertroffen, schrieb Ken Herbert am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Jahresziele seien beibehalten worden./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
275,60 €		 Abst. Kursziel*:
45,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
276,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,82%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
357,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

13:01 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:41 SAFRAN Neutral UBS AG
12:16 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
10:06 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
