NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern habe dank einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im zivilen Ersatzteilmarkt die Erwartungen übertroffen, schrieb Ken Herbert am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Jahresziele seien beibehalten worden./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
275,60 €
|Abst. Kursziel*:
45,14%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
276,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,82%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
357,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|13:01
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|12:16
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
