NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Auf konstanter Währungsbasis habe der Brillen- und Luxusgüterkonzern im ersten Quartal ein Wachstum leicht über den Erwartungen erzielt, was vor allem an den Geschäften im Raum Asien-Pazifik liege, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf berichteter Basis seien die Erwartungen erfüllt worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
202,60 €
|Abst. Kursziel*:
57,95%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
198,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,29%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|21:11
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|20:36
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20:36
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:36
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
