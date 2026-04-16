RBC Capital Markets

UBS Outperform

20:36 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach einem vorgeschlagenen Regulierungspaket auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Insgesamt werte sie die Anpassungen positiver als der ursprüngliche Vorschlag, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von der schweizerischen Großbank werde es spätestens mit den Ergebnissen des ersten Quartals weitere Kommentare dazu geben./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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