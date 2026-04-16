UBS Aktie
Marktkap. 115,03 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 2,32%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach einem vorgeschlagenen Regulierungspaket auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Insgesamt werte sie die Anpassungen positiver als der ursprüngliche Vorschlag, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von der schweizerischen Großbank werde es spätestens mit den Ergebnissen des ersten Quartals weitere Kommentare dazu geben./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Outperform
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
37,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
36,67 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,17 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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