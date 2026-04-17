UBS Aktie
Marktkap. 115,77 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 2,32%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die UBS von 33 auf 34 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. In der Schweiz setzt Flora Bocahut vor allem auf die neu empfohlenen Aktien von Julius Bär, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Aber auch bei der UBS habe sich das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken gebessert. Die Expertin ist recht optimistisch hinsichtlich der Kapitalanforderungen, die vermutlich am 22. April festgelegt würden. Zudem seien die Risiken für die Integration der Credit Suisse gesunken. Obendrein sei die Bewertung der Aktien nach dem Rückschlag weniger ambitioniert./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Equal Weight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
34,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
36,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Flora Bocahut
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,17 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
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|09.04.26
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