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Symbol UBS

Barclays Capital

UBS Equal Weight

08:56 Uhr
UBS Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
UBS
37,03 EUR -0,08 EUR -0,22%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die UBS von 33 auf 34 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. In der Schweiz setzt Flora Bocahut vor allem auf die neu empfohlenen Aktien von Julius Bär, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Aber auch bei der UBS habe sich das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken gebessert. Die Expertin ist recht optimistisch hinsichtlich der Kapitalanforderungen, die vermutlich am 22. April festgelegt würden. Zudem seien die Risiken für die Integration der Credit Suisse gesunken. Obendrein sei die Bewertung der Aktien nach dem Rückschlag weniger ambitioniert./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Equal Weight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
34,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
36,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,17 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

08:56 UBS Equal Weight Barclays Capital
09.04.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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