UBS Aktie
Marktkap. 112,73 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 2,32%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach einem vorgeschlagenen Regulierungspaket auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Flora Bocahut betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, es gebe viel auszuwerten - mit einigen noch offenen Fragen. Positiv sei, dass die Eigenmittelverordnung (CAO) deutlich abgeschwächt worden sei. Der Vorschlag zum Bankengesetz bleibe jedoch unverändert./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Equal Weight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
34,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
36,67 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,17 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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