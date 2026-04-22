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Symbol UBS

Barclays Capital

UBS Equal Weight

08:01 Uhr
UBS Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
UBS
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach einem vorgeschlagenen Regulierungspaket auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Flora Bocahut betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, es gebe viel auszuwerten - mit einigen noch offenen Fragen. Positiv sei, dass die Eigenmittelverordnung (CAO) deutlich abgeschwächt worden sei. Der Vorschlag zum Bankengesetz bleibe jedoch unverändert./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Equal Weight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
34,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
36,67 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,17 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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