Barclays Capital

UBS Underweight

13:41 Uhr
UBS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 34 auf 33 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Trotz höherer Gewinne habe der Bericht über das vierte Quartal letztlich enttäuscht, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend. Sie begründete dies mit geringeren Aktienrückkäufen, weniger Nettoneugeldzuflüssen gerade in den USA und dem etwas schwächeren Ausblick für die Cost-Income-Ratio (CIR)./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
33,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
36,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

13:41 UBS Underweight Barclays Capital
08:56 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 UBS Kaufen DZ BANK
05.02.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

finanzen.net Aufwärtspotenzial Infineon-Aktie nach Zahlen gefragt: Analysten erhöhen Kursziele teils kräftig Infineon-Aktie nach Zahlen gefragt: Analysten erhöhen Kursziele teils kräftig
finanzen.net Börse Zürich: SMI schwächelt
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht am Freitagmittag Verluste
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SPI verliert am Mittag
finanzen.net Optimismus in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt UBS auf 'Neutral' - Ziel runter auf 38 Franken
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge
finanzen.net Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart in der Verlustzone
MotleyFool UBS (UBS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
MotleyFool UBS (UBS) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Zacks UBS Group Q4 Earnings & Revenues Increase Y/Y, Expenses Decline
Financial Times UBS profits rise on cost savings from Credit Suisse takeover
Business Times UBS posts higher profit, signals US$3 billion buyback with upside
Financial Times UBS profits rise on cost savings from Credit Suisse takeover
Benzinga An Overview of UBS Gr&#39;s Earnings
New York Times Investigation Finds Credit Suisse Had Wider Nazi Ties Than Previously Known
