LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 34 auf 33 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Trotz höherer Gewinne habe der Bericht über das vierte Quartal letztlich enttäuscht, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend. Sie begründete dies mit geringeren Aktienrückkäufen, weniger Nettoneugeldzuflüssen gerade in den USA und dem etwas schwächeren Ausblick für die Cost-Income-Ratio (CIR)./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:51 / GMT

