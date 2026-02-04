Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels schwächer

Kursverlauf

Heutiger Marktbericht zum SMI.

Um 09:09 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,35 Prozent auf 13.418,74 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,592 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,482 Prozent auf 13.401,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13.466,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13.390,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.420,16 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,79 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13.322,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.298,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der SMI noch bei 12.624,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,29 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13.587,80 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.941,92 Zähler.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 0,88 Prozent auf 79,12 CHF), Holcim (+ 0,62 Prozent auf 74,74 CHF), Givaudan (+ 0,29 Prozent auf 3.092,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,24 Prozent auf 575,40 CHF) und Swiss Life (+ 0,18 Prozent auf 867,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Alcon (-2,35 Prozent auf 59,90 CHF), Partners Group (-1,72 Prozent auf 950,00 CHF), Sonova (-1,48 Prozent auf 205,70 CHF), UBS (-1,47 Prozent auf 33,50 CHF) und Lonza (-1,43 Prozent auf 510,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 487.392 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,321 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net