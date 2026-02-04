DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - deutlich höhere Investitionen -- DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
Cardinal Health: Das spezialisierte Rückgrat der US-Gesundheitsversorgung Cardinal Health: Das spezialisierte Rückgrat der US-Gesundheitsversorgung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nestlé Aktien-Sparplan
86,05 EUR +0,86 EUR +1,01 %
STU
78,51 CHF +0,08 CHF +0,10 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 215,6 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

UBS AG

Nestlé Neutral

08:06 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
86,05 EUR 0,86 EUR 1,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 78 Franken auf "Neutral" belassen. Unter neuer Führung und angesichts der anhaltenden Debatte zu dem Thema steige die Wahrscheinlichkeit, dass der Lebensmittelkonzern seine gut 20-prozentige Beteiligung an L'Oreal tatsächlich in teilweise verkaufen werde, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
78,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,43 CHF		 Abst. Kursziel*:
-0,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
78,51 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,65%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:06 Nestlé Neutral UBS AG
23.01.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Nestlé Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

dpa-afx Pressebericht Nestlé-Aktie fester: Neuer Nestlé-Chef plant strategischen Konzernumbau für mehr Wachstum Nestlé-Aktie fester: Neuer Nestlé-Chef plant strategischen Konzernumbau für mehr Wachstum
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Mittag stärker
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net SMI aktuell: SMI sackt schlussendlich ab
finanzen.net Börse Zürich: SLI letztendlich im Minus
Financial Times New Nestlé boss plots overhaul to reignite growth
Financial Times Nestlé and Danone hit by backlash over contaminated baby formula
EN, TheGuardian FSA confirms presence of toxin in some Nestlé SMA baby formula products
Benzinga Deal Dispatch: Billionaire Circles Cricket&#39;s RCB, Nestlé Water Sale Heats Up
Financial Times Nestlé chief blames Trump for company going quiet on sustainability
Financial Times Nestlé risks SFr1bn sales hit from infant formula recall
Korea Times Nestle recalls infant formula batches across Europe over toxin risk
BBC Nestle issues global recall of some baby formula products over toxin fears
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen