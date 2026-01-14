DAX24.519 -0,7%Est505.856 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.102 +1,1%Euro1,1718 -0,1%Öl64,95 +1,5%Gold4.862 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
Probleme in Asien

Danone-Aktie fällt zurück: Tief seit Anfang 2025

21.01.26 11:52 Uhr
Danone-Aktie: Neuer Tiefpunkt seit Anfang 2025! | finanzen.net

Die Aktien von Danone sind am Mittwoch heftig unter Druck geraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
69,88 EUR -3,26 EUR -4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit 65 Euro landeten sie auf dem tiefsten Niveau seit einem Jahr - ein Kursverlust von fast 12 Prozent. Ein Broker habe bei seinen Kunden prominent gefahren, dass die Behörden in Singapur zuletzt einen Rückruf von Kindernahrung wegen Cereulid-Belastungen veranlasst hätten, hieß es am Markt - unter anderem von der Danone-Marke Dumex. Die Anleger warteten dringend auf eine Stellungnahme der Franzosen.

Wer­bung

Zudem reagierte die Bank of America auf das Rekordtief der Geburtenrate in China. Der Experte Antoine Prevot sprach von einer "Baby Dämmerung" und kappte sein Kursziel für Danone auf 69 Euro. Seine Einstufung bleibt auf "Underperform". Das Babynahrungs-Geschäft in China dürfte zwischen 2026 und 2028 im Schnitt um 5 Prozent schrumpfen, so Prevot. Und dieser Bereich stehe für 18 Prozent des operativen Gewinns des Gesamtkonzerns.

/ag/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com, 4kclip / Shutterstock.com

Nachrichten zu Danone S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Danone S.A.

DatumRatingAnalyst
11:41Danone BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
19.01.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:41Danone BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Danone BuyUBS AG
15.01.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
12.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
02.09.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
15.08.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen