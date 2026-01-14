Probleme in Asien

Die Aktien von Danone sind am Mittwoch heftig unter Druck geraten.

Mit 65 Euro landeten sie auf dem tiefsten Niveau seit einem Jahr - ein Kursverlust von fast 12 Prozent. Ein Broker habe bei seinen Kunden prominent gefahren, dass die Behörden in Singapur zuletzt einen Rückruf von Kindernahrung wegen Cereulid-Belastungen veranlasst hätten, hieß es am Markt - unter anderem von der Danone-Marke Dumex. Die Anleger warteten dringend auf eine Stellungnahme der Franzosen.

Wer­bung Wer­bung

Zudem reagierte die Bank of America auf das Rekordtief der Geburtenrate in China. Der Experte Antoine Prevot sprach von einer "Baby Dämmerung" und kappte sein Kursziel für Danone auf 69 Euro. Seine Einstufung bleibt auf "Underperform". Das Babynahrungs-Geschäft in China dürfte zwischen 2026 und 2028 im Schnitt um 5 Prozent schrumpfen, so Prevot. Und dieser Bereich stehe für 18 Prozent des operativen Gewinns des Gesamtkonzerns.

/ag/jha/

PARIS (dpa-AFX)