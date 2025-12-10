DAX 23.961 -0,5%ESt50 5.682 -0,6%MSCI World 4.350 -1,0%Top 10 Crypto 11,13 -2,7%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 73.067 -2,3%Euro 1,1741 -0,1%Öl 60,57 +2,9%Gold 4.342 +0,9%
Danone Aktie

77,26 EUR +0,22 EUR +0,29 %
STU
77,16 EUR -0,38 EUR -0,49 %
GVIE
Marktkap. 49,77 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Bernstein Research

Danone Market-Perform

21:26 Uhr
Danone Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
77,26 EUR 0,22 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

