Wachstumstreiber

Nach den Kursverlusten arbeitet Apple an Wachstumstreibern: Video-Podcasts, KI-Offensive und neue Geräte könnten frischen Schub bringen.

• Apple trotzt Kursverlusten

• Wachstum durch Podcasts und KI

• Neue Geräte als zusätzliche Impulsgeber



Die Apple-Aktie geriet zuletzt unter Druck: Seit Jahresbeginn verbucht der Anteilschein ein Minus von fast sechs Prozent. Der deutliche Rücksetzer der Apple-Aktie kam jedoch nicht aus dem Nichts, sondern war Teil einer größeren Schwächephase an den US-Börsen, die insbesondere Technologiewerte erfasste. Laut Experten wächst bei Investoren erneut die Skepsis, ob die Tech-Giganten künftig ausreichend Erträge erzielen, um ihre milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz zu rechtfertigen. Die Schwächephase setzt sich auch am Dienstag vorbörslich fort: Zeitweise verliert das Papier an der NASDAQ 0,34 Prozent auf 254,92 US-Dollar.

Doch während die Börse kurzfristig nervös reagiert, arbeitet Apple hinter den Kulissen bereits an neuen Wachstumstreibern. Der Technologiekonzern aus Cupertino treibt nicht nur Innovationen im Podcast-Markt voran, sondern baut gleichzeitig sein margenstarkes Service-Geschäft aus. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist das die nächste Wachstumsstory oder nur ein Zwischenspurt?

Video-Podcasts als Wachstumstreiber für Apples Service-Sparte

Im Frühjahr 2026 will Apple sein Podcast-Angebot auf eine neue Stufe heben: Erstmals wird eine vollständig integrierte Video-Funktion eingeführt, wie aus einer Pressemitteilung vom 16. Februar hervorgeht. Nutzer können dann innerhalb eines Feeds nahtlos zwischen Audio und Video wechseln, Bild-in-Bild nutzen und Episoden auch offline als Video speichern. Technisch setzt Apple dabei auf ein erweitertes HLS-Streaming (HTTP Live Streaming) sowie auf dynamische Video-Werbung.

Strategisch fügt sich das perfekt ins wachsende Service-Geschäft ein, das laut Unternehmensangaben zuletzt rund 30 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz erzielte. Zusätzlich stärkt Apple seine KI-Kompetenz: Im Januar übernahm der Konzern das israelische Start-up Q.ai.

Neue Geräte & KI-Offensive sorgen für zusätzliche Fantasie

Neben der Video-Strategie bei Podcasts plant Apple offenbar eine ganze Produktwelle. Laut Bloomberg steht im Frühjahr das iPhone 17e vor dem Launch - mit A19-Chip, erstmals MagSafe im Budget-Segment und eigenem 5G-Modem. Bloomberg-Insider Mark Gurman erwartet zudem größere Updates bei iPad und Mac: Das Basis-iPad soll mit A18 und mehr RAM fit für "Apple Intelligence" werden, das iPad Air erhält den M4, neue MacBook Pros sogar M5-Chips.

Parallel arbeitet Apple an einer grundlegend erneuerten Siri mit KI-Fokus. Ziel sei es, "Apple Intelligence" möglichst breit in den Massenmarkt zu bringen - von günstigen iPhones bis zu Profi-Macs. Für Anleger könnte diese Kombination aus KI, neuen Chips und frischer Hardware ein wichtiger Kurstreiber sein, denn an der NASDAQ warten Investoren aktuell noch auf neue Wachstumsimpulse.

Event im März: Neue Produkte - und neue Impulse für die Aktie?

Für zusätzliche Spannung sorgt ein angekündigtes Apple-Event am 4. März 2026 in New York, London und Shanghai. Beobachter werten die internationale Präsentation als Hinweis auf größere Produktneuheiten. Erwartet werden unter anderem neue iPhone-Varianten sowie aktualisierte Mac-Modelle.

Mit der Video-Offensive im Podcast-Bereich erschließt Apple neue Werbeerlöse und stärkt sein Service-Geschäft - einen der wichtigsten Profitmotoren des Konzerns. Gleichzeitig könnten Produktneuheiten im März für frische Kaufimpulse sorgen.

