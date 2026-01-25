DAX 24.890 +0,0%ESt50 5.941 -0,1%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.024 +1,4%Euro 1,1841 -0,4%Öl 65,81 -0,7%Gold 5.072 +1,8%
Apple Aktie

212,75 EUR +3,10 EUR +1,48 %
STU
251,90 USD +3,56 USD +1,43 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 3,08 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

13:36 Uhr
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
212,75 EUR 3,10 EUR 1,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 283,36 auf 276,47 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts von Schwächesignalen bei den Dienstleistungsumsätzen sei die Aktie um 13 Prozent von ihrem Hoch Anfang Dezember zurückgefallen, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Starke iPhone-Geschäfte seien vor den Quartalszahlen am 29. Januar großteils eingepreist. Zudem sieht Lee im von Google abhängigen Werbegeschäft ebenfalls Risiken für die Geschäftsdynamik. Trotz seiner gesenkten Werbe-Wachstumsprognose liege er aber noch knapp über der Konsensschätzung./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Hold

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 276,47
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 248,04		 Abst. Kursziel*:
11,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 251,90		 Abst. Kursziel aktuell:
9,75%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 285,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

13:36 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
12:11 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Apple Neutral UBS AG
20.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

