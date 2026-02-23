Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

Index im Blick

Für den Dow Jones geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,92 Prozent auf 49.255,21 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,533 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 1,50 Prozent auf 49.536,54 Punkte an der Kurstafel, nach 48.804,06 Punkten am Vortag.

Bei 49.295,21 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48.752,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 49.098,71 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 46.448,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 43.461,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,80 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47.853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 4,78 Prozent auf 186,67 USD), Home Depot (+ 3,89 Prozent auf 329,45 EUR), IBM (+ 2,60 Prozent auf 229,15 USD), Apple (+ 2,36 Prozent auf 272,45 USD) und Amazon (+ 2,20 Prozent auf 209,78 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2,69 Prozent auf 274,74 USD), Verizon (-0,50 Prozent auf 49,43 USD), McDonalds (-0,35 Prozent auf 333,38 USD), Travelers (-0,32 Prozent auf 304,40 USD) und Coca-Cola (-0,09 Prozent auf 80,49 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20.844.344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,951 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,11 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net