DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -1,8%Nas22.863 +1,0%Bitcoin54.705 -0,1%Euro1,1781 -0,1%Öl71,16 -0,5%Gold5.157 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea
Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck! Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Index im Blick

Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

24.02.26 20:02 Uhr
Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge | finanzen.net

Für den Dow Jones geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
178,34 EUR 4,92 EUR 2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
231,00 EUR 4,75 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
68,27 EUR -0,16 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
328,15 EUR 17,80 EUR 5,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
195,12 EUR 5,94 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
283,65 EUR 1,40 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
163,60 EUR 1,58 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
158,44 EUR 9,08 EUR 6,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
258,70 EUR 3,50 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
233,70 EUR -12,50 EUR -5,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
41,95 EUR -0,42 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.218,8 PKT 414,7 PKT 0,85%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,92 Prozent auf 49.255,21 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,533 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 1,50 Prozent auf 49.536,54 Punkte an der Kurstafel, nach 48.804,06 Punkten am Vortag.

Bei 49.295,21 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48.752,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 49.098,71 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 46.448,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 43.461,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,80 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47.853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 4,78 Prozent auf 186,67 USD), Home Depot (+ 3,89 Prozent auf 329,45 EUR), IBM (+ 2,60 Prozent auf 229,15 USD), Apple (+ 2,36 Prozent auf 272,45 USD) und Amazon (+ 2,20 Prozent auf 209,78 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2,69 Prozent auf 274,74 USD), Verizon (-0,50 Prozent auf 49,43 USD), McDonalds (-0,35 Prozent auf 333,38 USD), Travelers (-0,32 Prozent auf 304,40 USD) und Coca-Cola (-0,09 Prozent auf 80,49 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20.844.344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,951 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,11 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
18:21NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18:21NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen