Symbol AAPL

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 320 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsätze mit dem iPhone und die Marge hätten im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Ng in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Auch der Ausblick sei stark, allerdings bleibe der Kostenanstieg eine Belastung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 258,28		 Abst. Kursziel*:
27,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 256,64		 Abst. Kursziel aktuell:
28,58%
Analyst Name:
Michael Ng 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 294,41

Analysen zu Apple Inc.

10:16 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Apple Neutral UBS AG
08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Apple Outperform Bernstein Research
26.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net iKonzern mit Zahlen Apple-Aktie tiefer: Umsatz- und Gewinnplus im Weihnachtsquartal - Lieferengpässe bei Chips Apple-Aktie tiefer: Umsatz- und Gewinnplus im Weihnachtsquartal - Lieferengpässe bei Chips
Dow Jones MARKT USA/Wall Street von Geld- und Geopolitik belastet
dpa-afx ROUNDUP 2: Apple kämpft nach iPhone-Rekordquartal mit Chip-Engpässen
TraderFox iPhone-Superzyklus und China-Explosion! Apple meldet sich mit Machtdemonstration zurück!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Apple auf 330 Dollar - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 325 Dollar - 'Overweight'
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ROUNDUP: Apple kämpft nach iPhone-Rekordquartal mit Chip-Engpässen
finanzen.net Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert
Deutsche Welle Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide
Benzinga Apple Chooses High-End Buyers As Chips Run Out
Deutsche Welle Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide
Benzinga &#39;Best iPhone Quarter In History&#39;: Tim Cook Says Apple&#39;s China Revenue Soared 38% On iPhone 17 Demand
Benzinga Apple, Verizon And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
Benzinga Gene Munster Says Apple Stock&#39;s Tepid Reaction To Strong Earnings Beat Comes Down To One Thing: Investors Want More AI Substance
RTE.ie Apple forecasts strong sales growth on iPhone demand
MarketWatch Apple’s stock rises as Tim Cook gives just enough detail on Wall Street’s most burning question
