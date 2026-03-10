DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -1,4%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.844 -0,6%Euro1,1621 +0,1%Öl89,63 -1,9%Gold5.197 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
Erlöse deutlich gestiegen

Ungebrochene KI-Nachfrage: Starkes Umsatzplus bei TSMC treibt die Aktie deutlich an

11.03.26 08:22 Uhr
Umsatzrakete bei TSMC: KI-Nachfrage treibt Zahlen nach oben und die Aktie kräftig an | finanzen.net

Mit einem kräftigen Kursplus hat die TSMC-Aktie den Mittwochshandel beendet. Anleger honorierten dabei starke Umsatzzahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
174,78 EUR -1,58 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
224,30 EUR -0,70 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,08 EUR -0,30 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
305,50 EUR 5,00 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Februarumsatz bei TSMC deutlich gestiegen
• Starke Nachfrage nach KI- und Hochleistungs-Chips
• TSMC-Aktie profitiert mit Gewinnen

Wer­bung

4,86 Prozent auf 1.940 TWD legte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwoch an der Heimatbörse in Taiwan zu, nachdem das Unternehmen im Februar 2026 ein deutliches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr gemeldet hatte.

Erlöse deutlich stärker

Der weltweit größte Auftragsfertiger von Halbleitern profitierte dabei maßgeblich von der anhaltend hohen Nachfrage nach fortschrittlichen Chips, die insbesondere im Bereich des KI-Computings eingesetzt werden. Wie aus einer Pressemitteilung von TSMC hervorgeht, belief sich der konsolidierte Umsatz im Februar auf rund 317,66 Milliarden Taiwan-Dollar, was umgerechnet etwa 10,02 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies stellt eine Steigerung von 22,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat dar.

Saisonale Effekte und zweistelliges Wachstum zum Jahresauftakt

Im direkten Vergleich zum Januar 2026 gab der Umsatz zwar um 20,8 Prozent nach, doch führen Marktbeobachter diesen Rückgang Investing.com zufolge primär auf saisonale Effekte rund um das Mondneujahrfest zurück. Betrachtet man die ersten beiden Monate des laufenden Jahres zusammen, zeigt sich die wirtschaftliche Dynamik des Konzerns noch deutlicher. Von Januar bis Februar 2026 erwirtschaftete TSMC einen Gesamtumsatz von 718,91 Milliarden Taiwan-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem kräftigen Zuwachs von 29,9 Prozent. Diese Zahlen unterstreichen die robuste Position von TSMC als Schlüssellieferant für Technologiegrößen wie Apple, NVIDIA und AMD.

Wer­bung

Investoren zeigen sich begeistert

Wie ein Blick auf den Aktienkurs zeigt, bewerten Investoren die Ergebnisse offenbar als Bestätigung für den anhaltenden Boom bei der Infrastruktur für künstliche Intelligenz und Rechensysteme der nächsten Generation. Da TSMC die modernsten Chips für Smartphones und Rechenzentren liefert, gilt die Umsatzentwicklung des Unternehmens weiterhin als wichtiger Indikator für die globale Verfassung der gesamten Technologiebranche.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen