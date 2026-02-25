Apple Aktie
Marktkap. 3,38 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Mit Blick auf digitale Endgeräte beginne nun eine Phase persönlicher KI-basierter Begleiter, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Apple arbeite in dieser Hinsicht an gleich mehreren Produkten, wie zum Beispiel sogenannten Datenbrillen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com
