NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Gerresheimer-Aktie bricht zweistellig ein: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus Gerresheimer-Aktie bricht zweistellig ein: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus
Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
232,45 EUR +0,05 EUR +0,02 %
STU
274,25 USD +2,06 USD +0,76 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 3,38 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

13:06 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
232,45 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Mit Blick auf digitale Endgeräte beginne nun eine Phase persönlicher KI-basierter Begleiter, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Apple arbeite in dieser Hinsicht an gleich mehreren Produkten, wie zum Beispiel sogenannten Datenbrillen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 274,23		 Abst. Kursziel*:
18,51%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 274,25		 Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 297,59

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

13:06 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Apple Underweight Barclays Capital
30.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Apple-Aktie im Fokus: Fünf neue Produkte für März angekündigt
finanzen.net PayPal-Aktie dreht ins Minus: Übernahmegerüchte befeuern den Kurs nur zeitweise
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Apple Aktionären eine Freude
TraderFox Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat!
finanzen.net Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende stärker
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend stärker
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge
EN, TheGuardian Leave big tech behind! How to replace Amazon, Google, X, Meta, Apple - and more
FOX Business Apple implementing age verification tool to ensure users are 18 and up for some apps
MotleyFool Palantir Billionaire Peter Thiel Dumped Nvidia, Tesla, Microsoft, and Apple. What Stocks Does He Own for 2026?
Cnet Samsung Galaxy S26 Ultra vs. Apple iPhone 17 Pro Max: All Specs Compared
FOX Business Apple expands US manufacturing with Texas push
MotleyFool Why Apple Stock Ascended Today
Benzinga Tim Cook &#39;Sleeps With One Eye Open&#39; After CIA Taiwan Warning, But Do Prediction Markets Agree He Should Be Worried?
BBC Apple says some Mac Mini production will move to the US
