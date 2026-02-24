DAX25.171 +0,7%Est506.175 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +5,9%Nas23.096 +1,0%Bitcoin56.608 +4,1%Euro1,1795 +0,2%Öl70,63 -0,8%Gold5.197 +1,0%
Vor NVIDIA-Bilanz: DAX in Grün -- Wall Street fester -- Lucid schreibt weiter hohe Verluste -- Apple, PayPal, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Apple-Aktie im Fokus: Fünf neue Produkte für März angekündigt

25.02.26 15:39 Uhr
NASDAQ-Titel Apple-Aktie im Fokus: Fünf Produktneuheiten sollen im März enthüllt werden | finanzen.net

Der iKonzern Apple plant eine dreitägige Produktoffensive ab dem 2. März 2026 mit voraussichtlich mindestens fünf neuen Geräten.

• Apple enthüllt ab 2. März wahrscheinlich fünf neue Produkte
• Darunter befinden sich wohl ein preiswertes Einsteiger-MacBook und das iPhone 17e mit eigenem Modem
iOS 26.4 Beta bringt Video-Podcasts, RCS-Verschlüsselung und verbesserten Diebstahlschutz

Nachdem die Apple-Aktie am Dienstag noch deutlich um 2,24 Prozent auf 272,14 Dollar zulegen konnte, geht es für das an der NASDAQ gelistete Papier am Mittwoch zeitweise leicht abwärts um 0,16 Prozent auf 271,66 US-Dollar. Anleger warten mit Spannung auf die Neuheiten des US-Konzerns mit Sitz in Cupertino (Kalifornien). Die Ankündigungen erfolgen wohl schrittweise per Pressemitteilung, begleitet von Events in New York, London und Shanghai am 4. März.

Ungewöhnliche Produktstrategie statt klassischer Keynote

Damit bricht Apple mit seiner traditionellen Keynote-Strategie und setzt auf gestaffelte Pressemitteilungen über drei Tage. Die Produktpalette umfasse ein 12,9-Zoll-MacBook mit A18 Pro-Chip als preiswerte Einstiegsoption, das iPhone 17e mit A19-Chip und hauseigenem C1X-Modem, ein M4-betriebenes iPad Air, das iPad 12 sowie MacBook Air und MacBook Pro mit M5-Chips, wie Bloomberg-Redakteur Mark Gurman berichtet. Ergänzt werde das Aufgebot durch zwei neue Studio-Displays. Die begleitenden Events am 4. März in drei Metropolen signalisieren eine globale Marketingoffensive, die gezielt verschiedene Zeitzonen abdeckt.

Software-Updates begleiten Hardware-Launch

Daneben veröffentlichte Apple auch die erste Beta-Version von iOS 26.4, die mehrere bedeutende Neuerungen enthält. Video-Streaming in der Podcast-App, Playlist-Erstellung per Text in Apple Music und RCS-Verschlüsselung für Nachrichten an Android-Nutzer stehen im Mittelpunkt. Zudem wurde der Diebstahlschutz verbessert und optische Updates implementiert. Die finale Version werde Ende März oder Anfang April erwartet, während sich die Veröffentlichung von Siri 2.0 - die KI-gestützte Version des Sprachassistenten - weiter verzögere.

KI-Gadgets mit Visual Intelligence in Entwicklung

Apple arbeitet zudem an mehreren neuen KI-Produkten mit integrierten Kameras, die auf der Visual Intelligence-Funktion der beliebten Apple Intelligence basieren, behauptet Gurman. Diese Bilderkennungs-KI soll verschiedene Gadgets befähigen, visuelle Informationen zu analysieren und kontextbezogene Aktionen auszuführen. Details zu konkreten Produkten bleiben vorerst unter Verschluss, doch die Entwicklung zeigt Apples Bemühen, KI-Funktionen tiefer in sein Ökosystem zu integrieren.

Redaktion finanzen.net

