Apple Aktie
Marktkap. 3,16 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 315 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht und der Ausblick des Technologieriesen sollten die Sorgen der Anleger bezüglich des Einflusses der Speicherchippreise auf die Profitabilität beruhigen, schrieb Samik Chatterjee in einer Reaktion vom Donnerstagabend. Er verwies auf rekordhohe Bruttomargen sowohl im vergangenen als auch im Ausblick auf das laufende Quartal./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 325,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 258,28
|Abst. Kursziel*:
25,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 256,64
|Abst. Kursziel aktuell:
26,64%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 294,41
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|10:16
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
