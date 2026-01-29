DAX 24.521 +0,9%ESt50 5.950 +1,0%MSCI World 4.551 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.302 -1,9%Euro 1,1922 -0,4%Öl 70,45 -0,6%Gold 5.084 -5,5%
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
ATOSS Software: Das könnte die Wende sein ATOSS Software: Das könnte die Wende sein
Tesla-Aktie gefragt: SpaceX-Fusion mit xAI und Tesla im Gespräch Tesla-Aktie gefragt: SpaceX-Fusion mit xAI und Tesla im Gespräch
Apple Aktie

Marktkap. 3,16 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

13:51 Uhr
Apple Hold
Apple Inc.
214,75 EUR -1,05 EUR -0,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 276,47 auf 286,54 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals hätten die Erwartungen ebenso übertroffen, wie der Ausblick, schrieb Edison Lee am Freitag. Dies sei allerdings im Aktienkurs bereits weitgehend eingepreist./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 286,54
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 258,28		 Abst. Kursziel*:
10,94%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 256,05		 Abst. Kursziel aktuell:
11,91%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 296,09

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

10:16 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Apple Neutral UBS AG
08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Apple Outperform Bernstein Research
26.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

