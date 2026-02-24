Fresenius Aktie
Marktkap. 29,13 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Overweight" belassen. Der schwächere Ausblick dürfte im Fokus stehen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
49,24 €
|Abst. Kursziel*:
17,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
49,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,50%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
