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Gold & Co. im Fokus

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

17.03.26 20:43 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln | finanzen.net

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.398,47 USD -41,56 USD -1,21%
News
Baumwolle
0,69 USD 0,01 USD 0,85%
News
Bleipreis
1.854,00 USD -24,85 USD -1,32%
News
Dieselpreis Benzin
2,15 EUR -0,00 EUR -0,19%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,73 EUR 1,33 EUR 1,35%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,03 USD 0,01 USD 0,30%
News
Goldpreis
5.000,29 USD -5,69 USD -0,11%
News
Haferpreis
3,56 USD -0,05 USD -1,25%
News
Heizölpreis
106,20 USD 4,76 USD 4,69%
News
Holzpreis
609,50 USD 6,50 USD 1,08%
News
Kaffeepreis
3,02 USD 0,04 USD 1,44%
News
Kakaopreis
2.435,00 GBP -61,00 GBP -2,44%
News
Kohlepreis
121,65 USD 0,15 USD 0,12%
News
Kupferpreis
12.759,50 USD 1,75 USD 0,01%
News
Lebendrindpreis
2,35 USD 0,02 USD 0,75%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD USD 0,32%
News
Maispreis
4,55 USD 0,01 USD 0,11%
News
Mastrindpreis
3,59 USD 0,04 USD 1,13%
News
Milchpreis
16,16 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
815,19 USD -3,39 USD -0,41%
News
Nickelpreis
17.120,00 USD -211,50 USD -1,22%
News
Ölpreis (Brent)
103,47 USD 2,45 USD 2,43%
News
Ölpreis (WTI)
96,08 USD 2,58 USD 2,76%
News
Orangensaftpreis
1,91 USD -0,09 USD -4,65%
News
Palladiumpreis
1.610,50 USD -6,00 USD -0,37%
News
Palmölpreis
4.548,00 MYR -77,00 MYR -1,66%
News
Platinpreis
2.123,50 USD 0,50 USD 0,02%
News
Rapspreis
498,50 EUR -12,75 EUR -2,49%
News
Reispreis
11,35 USD -0,04 USD -0,31%
News
Silberpreis
79,24 USD -1,64 USD -2,03%
News
Sojabohnenmehlpreis
312,30 USD 0,10 USD 0,03%
News
Sojabohnenölpreis
0,66 USD 0,02 USD 3,05%
News
Sojabohnenpreis
11,57 USD 0,01 USD 0,11%
News
Super Benzin
2,03 EUR -0,00 EUR -0,10%
News
Weizenpreis
207,25 EUR -3,25 EUR -1,54%
News
Zinkpreis
3.239,15 USD -30,45 USD -0,93%
News
Zinnpreis
47.974,00 USD 24,00 USD 0,05%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,83%
News

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 5.000,69 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -0,11 Prozent niedriger als am Vortag (5.005,98 US-Dollar).

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Währenddessen wird der Silberpreis bei 79,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (80,88 US-Dollar).

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 0,02 Prozent auf 2.123,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2.123,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.609,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.616,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,46 Prozent.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 2,23 Prozent auf 103,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 100,21 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (93,50 US-Dollar) geht es um 2,61 Prozent auf 95,94 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 0,85 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -1,25 Prozent auf 3,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,60 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 0,75 Prozent auf 2,35 US-Dollar, nach 2,33 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,11 Prozent auf 4,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,54 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Mastrindpreis um 1,13 Prozent auf 3,59 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,55 US-Dollar.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,00 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,11 Prozent auf 11,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,55 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 19:20 Uhr auf. Es geht 0,03 Prozent auf 312,30 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 312,20 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 3,05 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,64 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,02 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,36 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 19:05 Uhr steht ein Plus von 0,32 Prozent auf 0,94 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,94 US-Dollar.

Nach 16,17 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Dienstagabend um -0,06 Prozent auf 16,16 US-Dollar gesunken.

Nach 101,44 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Dienstagabend um 4,69 Prozent auf 106,20 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 0,12 Prozent auf 121,65 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 121,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Reispreis geht es indes nach unten. Der Reispreis gibt -0,31 Prozent auf 11,35 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 11,38 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis nordwärts. Um 20:12 Uhr steht ein Plus von 1,16 Prozent auf 610,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Holzpreis-Kurs noch bei 603,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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