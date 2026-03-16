Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Gold & Co. im Fokus

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 5.000,69 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -0,11 Prozent niedriger als am Vortag (5.005,98 US-Dollar).

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Währenddessen wird der Silberpreis bei 79,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (80,88 US-Dollar).

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 0,02 Prozent auf 2.123,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2.123,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.609,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.616,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,46 Prozent.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 2,23 Prozent auf 103,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 100,21 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (93,50 US-Dollar) geht es um 2,61 Prozent auf 95,94 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 0,85 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -1,25 Prozent auf 3,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,60 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 0,75 Prozent auf 2,35 US-Dollar, nach 2,33 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,11 Prozent auf 4,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,54 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Mastrindpreis um 1,13 Prozent auf 3,59 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,55 US-Dollar.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,00 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,11 Prozent auf 11,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,55 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 19:20 Uhr auf. Es geht 0,03 Prozent auf 312,30 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 312,20 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 3,05 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,64 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,02 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,36 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 19:05 Uhr steht ein Plus von 0,32 Prozent auf 0,94 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,94 US-Dollar.

Nach 16,17 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Dienstagabend um -0,06 Prozent auf 16,16 US-Dollar gesunken.

Nach 101,44 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Dienstagabend um 4,69 Prozent auf 106,20 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 0,12 Prozent auf 121,65 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 121,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Reispreis geht es indes nach unten. Der Reispreis gibt -0,31 Prozent auf 11,35 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 11,38 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis nordwärts. Um 20:12 Uhr steht ein Plus von 1,16 Prozent auf 610,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Holzpreis-Kurs noch bei 603,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net