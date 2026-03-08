DAX 23.189 -1,7%ESt50 5.602 -2,1%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,8740 +2,3%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.511 +2,1%Euro 1,1562 +0,2%Öl 105,3 +12,8%Gold 5.091 -0,3%
Apple Aktie

220,75 EUR -1,00 EUR -0,45 %
STU
255,30 USD -4,91 USD -1,89 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 3,27 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

12:16 Uhr
Apple Overweight
Apple Inc.
220,75 EUR -1,00 EUR -0,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Eine Reihe jüngst auf den Markt gebrachter neuer iPhone und Macbook-Modelle belege den Wachstumsfokus des Unternehmens, schrieb Samik Chatterjee in einer Einschätzung vom Sonntag./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 257,46		 Abst. Kursziel*:
26,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 255,30		 Abst. Kursziel aktuell:
27,30%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 299,09

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

12:16 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Apple Neutral UBS AG
03.03.26 Apple Underweight Barclays Capital
02.03.26 Apple Neutral UBS AG
26.02.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net Blick ins Depot Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
finanzen.net Top-ETFs 2026 im Blick: Mit diesen Trends könnten Anleger profitieren
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Vatikanbank startet eigene Aktienindizes: Neue Benchmarks nach katholischen Prinzipien
finanzen.net Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert
finanzen.net KI-Aktien wie NVIDIA unter der Lupe: Wer bei Analysten am besten abschneidet
finanzen.net Apple-Aktie im Fokus: Warum Apple ein Startup mit nur einem Mitarbeiter übernimmt
finanzen.net Portfolio-Umbau in Q4: Auf diese US-Aktien setzt die Schweizerische Nationalbank
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Abend mit Kursabschlägen
MotleyFool Apple Just Sent Investors a Message: Is The Stock a Buy?
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In Apple 20 Years Ago Would Be Worth Today
MotleyFool Does Apple Have a New Hit Product? I Think So!
EN, Apple Formula 1® begins this weekend, exclusively on Apple TV in the U.S.
MotleyFool Is Apple Stock Going to $1,000?
MotleyFool 1 Unstoppable Stock to Buy Now Before It Joins Nvidia, Apple, Alphabet, and Microsoft in the $3 Trillion Club
MotleyFool Nokomis Capital Initiates Stake in Apple Hospitality REIT as Marriott and Hilton Hotels Drive Steady Demand
Cnet Apple Music Has a New System to Identify AI Generated Content, Report Says
